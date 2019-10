Come gestire i tentativi di suicidio: la Polizia a lezione dalla criminologa Capozza

Gestione dei tentativi di suicidio e fattori di rischio e segni premonitori: il personale della Polizia a lezione.

Stamattina, i poliziotti della Questura di Isernia hanno seguito con attenzione e coinvolgimento la lezione della dott.ssa Capozza e, al termine, molti hanno voluto ringraziare il Questore Roberto Pellicone per la sensibilità e l’impegno nel consentire ai dipendenti di approfondire tematiche di formazione professionale, con particolare riferimento alla gestione di situazioni emergenziali.

Ancora un’occasione di crescita professionale attraverso un seminario formativo, sul tema “Rischio suicidiario”, con la criminologa e psicologa dott.ssa Francesca Capozza.

La dott.ssa Capozza ha parlato dei fattori di rischio e dei segni premonitori che, se colti per tempo, possono consentire, ai funzionari responsabili dei vari uffici e al personale in genere, di cogliere i segnali di eventuali situazioni di disagio e vulnerabilità tra gli stessi dipendenti o all’esterno.

La relatrice ha anche illustrato le tecniche di interazione e comunicazione, verbale e non verbale, per “gestire” le varie modalità suicidarie, differenti per genere, fornendo, agli agenti impegnati sul territorio, uno strumento prezioso per intervenire con professionalità e consapevolezza in caso di tentativi di suicidio.

Il seminario di oggi, tenutosi presso la sala conferenza della Questura, apre un ciclo di giornate di formazione sull’argomento, che ha lo scopo di formare il maggior numero possibile di dipendenti e dirigenti dei vari uffici.