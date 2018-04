Gheppio con ala spezzata, salvato dai volontari

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 APR – Salvato un gheppio (Falco tinniculus) dai volontari di ‘Ambiente Basso Molise’ nei luoghi del Life Maestrale grazie anche all’azione combinata di appassionati e dei ragazzi dell’Associazione sicurezza ambientale (Aisa) di Campomarino (Campobasso). Il rapace è stato avvistato nel tardo pomeriggio di venerdì in chiara difficoltà.

L’esemplare sembra sia stato vittima di un incidente in seguito al quale l’animale ha subito la rottura di un’ala. Dopo averlo catturato, è stato immediatamente trasportato al Nucleo carabinieri forestali di Termoli per essere sottoposto a cure adeguate. Il Gheppio è un rapace diurno, appartiene all’Ordine dei Falconiformi. Nidificante, stazionario, migratore e svernante, è distribuito in tutta la penisola, con maggior diffusione nelle regioni centro-meridionali e insulari.

Predilige gli spazi aperti con vegetazione bassa, dove può dedicarsi alla caccia e trovare luoghi sicuri dove posarsi. Si nutre di piccoli roditori, insetti, lucertole, piccoli serpenti e uccelli.(ANSA).