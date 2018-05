Già espulso torna in Molise, marocchino clandestino arrestato dalla Polizia

Erano passati due anni dalla sua espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, ma E.G.F., classe 1993, cittadino marocchino, è rientrato illegalmente sul nostro territorio.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Termoli, nell’ambito di mirati controlli effettuati nelle zone più a rischio di quel centro cittadino, lo hanno identificato e accompagnato negli uffici di Polizia, nonostante che lo stesso, alla vista degli agenti in divisa, abbia cercato di dileguarsi.

Dopo accurati e approfonditi accertamenti è emerso che il clandestino era stato raggiunto, nel 2016, dall’ordine di espulsione dall’Italia con divieto di farvi ritorno per anni 5.

Per lui è quindi scattato l’arresto in attesa del processo per direttissima.