Oggi vogliamo regalarti dei palloncini da far volare:

Uno rosso come l’amore che abbiamo per te….

Uno bianco come la purezza del tuo cuore….

Uno azzurro come il cielo per far volare i tuoi sogni…..

Spegne oggi, 11 febbraio, le cinque candeline Giada Di Ciocco a cui mamma Loredana e papà Pasqualino, insieme alla sorellina Giorgia, hanno voluto regalare queste parole.

A Giada e ai suoi familiari gli auguri più sentiti dalla redazione de l’Eco online.