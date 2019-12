Gianluigi Dezzi, il giovane baritono agnonese conquista Montagano con “La Traviata”

AGNONE – Affollatissima esecuzione de “La Traviata” di Giuseppe Verdi a Montagano, nei giorni scorsi, presentata dalla Associazione Musicale Pistilli, che svolge una meritoria attività di sensibilizzazione e formazione musicale. Una banda di fiati, come nella migliore tradizione di mediazione culturale che ha diffuso capillarmente l’opera lirica su tutto il territorio nazionale, diretta da Clara Galuppo, ha regalato una serata di cultura ai tantissimi convenuti. Test impegnativo per un complesso di non professionisti, superato con lode.

Bravissimi Melissa Agostinelli nella parte di Violetta ed Eros Antonelli, Alfredo. Spettacolare interpretazione del vecchio Germont, il padre, da parte di Gianluigi Dezzi, giovane baritono agnonese dotato di una voce possente ed armoniosa e di una facilità di canto davvero sorprendente, un autentico talento naturale.

Italo Marinelli