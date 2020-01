Gioca al casinò, ma con i soldi di un altro: truffatore denunciato

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Vinchiaturo, sotto l’attenta guida di comandante, hanno chiuso il cerchio su un’attività di indagine che ha portato al deferimento di un truffatore.

La prima vede coinvolto un 47enne residente in provincia di Bari, che particolarmente avvezzo all’uso dello strumento multimediale e della “rete”, con artifici e raggiri è riuscito ad impossessarsi della somma di euro 3mila, prelevandola in maniera fraudolenta dalla carta PostePay di un 25enne del luogo. L’ignaro sovvenzionatore, si accorge solo dopo qualche tempo dell’ammanco di denaro che avveniva in maniera costante ed in piccole “dosi”, sporgendo denuncia ai Carabinieri della piccola stazione molisana. L’attenta ed immediata attività investigativa, ha permesso di risalire all’uomo, che è risultato un assiduo frequentatore di casinò, ma di quelli on line, ove “sedendosi” al tavolo verde, giocava senza remora alcuna, utilizzando il denaro del giovane, al quale era riuscito a sottrarre i codici della carta PostePay. L’uomo risponderà di truffa e indebito utilizzo di carta di credito (Artt. 640 e 493 ter c.p.) all’Autorità Giudiziaria di Campobasso.