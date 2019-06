Gioca la nazionale femminile, il parroco di Daniela Sabatino posticipa la processione

CASTELGUIDONE – La processione di San Vito può attendere, perché alle 18 scende in campo la nazionale femminile di calcio impegnata nelle fasi finali del Mondiale in Francia e tra le giocatrici c’è una parrocchiana di Castelguidone, la bomber Daniela Sabatino.

E per permettere a tutto il paese di fare il tifo per la compaesana il parroco, don Alberto Conti, ha posticipato di un’ora la processione di San Vito, il compatrono di Castelguidone.

«Sarò il primo tifoso di Daniela e per questo ho deciso di far slittare a dopo la partita la processione del nostro santo. Sono sicuro che San Vito capirà» ammette divertito don Alberto. E sempre il parroco, a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro la Giamaica, lancia in rete un messaggio di in bocca al lupo alla sua parrocchiana (GUARDA IL VIDEO).