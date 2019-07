Giornalismo, a Rosa Maria Quadri il premio internazionale “Mare Nostrum Award”

CIVITAVECCHIA. Un’agnonese tra i cinque vincitori del premio giornalistico internazionale “Mare Nostrum Award” giunto alla sua XII edizione. Si tratta di Rosa Maria Delli Quadri che con l’articolo “Le prime ‘Autostrade del mare’ e il turismo mediterraneo nell’Ottocento” ha convinto la giuria internazionale, composta da importanti personalità del mondo della cultura e del giornalismo e presieduta da Bruno Vespa. A Maria Rosa Delli Quadri, docente presso l’Università Orientale di Napoli, un premio in denaro di diecimila euro.

La cerimonia si è svolta lunedì a Civitavecchia a bordo della “Cruise Roma”, ammiraglia della flotta del Gruppo Grimaldi. L’evento è stato presentato dal conduttore de La7, Massimo Giletti. Gli altri vincitori del premio sono risultati: Francisco Alcaide, per l’articolo intitolato “Prendere il largo”, pubblicato sulla rivista specializzata spagnola “Solo Camion”; Sarra Belguith, per l’articolo “Le donne del mare in Tunisia”, pubblicato sul quotidiano tunisino “Le Quotidien”; Giorgos Grigoriadis, per l’articolo “Daniela: La più giovane camionista ha solo 24 anni – Abbiamo viaggiato con lei per l’Italia”, pubblicato sulla rivista greca on line “Iefimerida”; Aldo Torchiaro, per l’articolo “La Crociera? È sempre più love boat”, pubblicato sul quotidiano on line “Il Digitale.it”.

Il lavoro dell’agnonese è stato pubblicato dalla Rivista “Viaggiatori. Circolazioni, scambi ed esilio”. Da rimarcare come il premio giornalistico “Mare Nostrum Awards” promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle Autostrade del mare dal punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale. Al concorso sono stati ammessi servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici e inchieste presentate da autori residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco.