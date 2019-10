“Giornata della memoria”, Vigili del fuoco di Agnone incontrano studenti

AGNONE. Le classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone incontrano gli uomini dei Vigili del fuoco del distaccamento altomolisano. L’appuntamento è in programma domani mattina – 31 ottobre – in occasione della Giornata della memoria nel ricordo del terribile terremoto che nel 2002 colpì la scuola di San Giuliano di Puglia dove morirono 27 bambini e una insegnante. L’iniziativa, che si aprirà con un minuto di silenzio – spiegano i promotori – intende tenere viva la consapevolezza del tragico evento a distanza di 17 anni per sensibilizzare gli scolari sul tema della prevenzione e sicurezza.