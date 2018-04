Giornata ecologica a Celenza: bonificato l’80 per cento del territorio comunale

CELENZA SUL TRIGNO – Si è tenuta a Celenza sul Trigno la sedicesima edizione della giornata ecologica. Volontari e Protezione civile in azione per ripulire l’ambiente e «ormai, dopo tante edizioni, l’80 per cento del territorio risulta bonificato», spiegano gli organizzatori.

«Anche i siti bonificati in passato sono rimasti tali, – continuano gli organizzatori – quindi essere ripetitivi a continuare a riproporre la giornata ecologica significa mantenere il cittadino sempre sensibile e informato sulle tematiche ambientali».

La giornata ecologica è stata condotta con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Gli organizzatori ringraziano «la Ecogreen, cioè la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti e che gestisce l’eco-centro».