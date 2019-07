Giornata Internazionale della Birra, boccali pronti per il 2 agosto

ROMA – Boccali pronti il 2 agosto per la Giornata Internazionale della Birra. A dare notizia della ricorrenza è Assobirra, associazione che rappresenta il 90% della produzione di birra nazionale e il 71% di quella immessa al consumo nel Paese. Dai dati di AssoBirra Monitor relativi al primo semestre 2019 le vendite in Italia registrano una crescita del 2% rispetto a giugno 2018. Dalla fotografia di comparto emerge che la birra è sempre più una bevanda amata dagli italiani non solo d’estate, ma tutto l’anno, con numeri in crescita nei mesi di gennaio (+4,63%), marzo (+5,18%) e aprile (+5,82%). I dati indicano che il 77% degli italiani beve birra, che il 70% delle donne consuma birra e il 48,3% dei consumatori la beve in abbinamento al cibo. Il consumo pro-capite è di 33,6 litri nel 2018. L’Italia è il nono Paese in Europa per produzione.

Sono presenti oltre 7 mila etichette. La produzione 2018 è stata di 16,4 milioni di ettolitri. “Siamo soddisfatti che in questo primo semestre dell’anno l’andamento del consumo di birra segni ancora una volta – afferma il presidente di Assobirra Michele Cason– un dato positivo che premia gli sforzi fatti dall’intero comparto della birra in Italia”. “Nel 2018, per la prima volta nella storia, è stata varcata- aggiunge – la soglia dei 20 milioni di ettolitri di consumo con un aumento del 3,2% in controtendenza rispetto ai consumi alimentari in Italia che sono invece in riduzione”.