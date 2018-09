Giornata nazionale Aido, volontari gruppo “Andrea Masciotra” in piazza per raccolta fondi

AGNONE – I volontari del gruppo Aido (Associazione italiana donatori organi e tessuti) “Andrea Masciotra” di Agnone aderiscono alla XVII giornata nazionale e scenderanno in piazza per incontrare i cittadini e dare loro informazioni sull’importanza della donazione come valore sociale e opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza.

L’appuntamento è per il 29 e 30 settembre in via IV Novembre dove i volontari del gruppo agnonese, capeggiati dalla presidente Riccarda Sabelli, allestiranno uno stand.

Anche quest’anno la donazione per acquistare una piantina di Anthurium andreanum servirà a finanziate ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.