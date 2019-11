Giornata nazionale della Colletta alimentare, la presentazione con monsignor Cipollone

LANCIANO – Martedì 26 novembre alle ore 21 nel Polo Museale in via Santo Spirito n. 77 a Lanciano si terrà un importante incontro di presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolgerà anche in Abruzzo il prossimo 30 novembre.

Dopo i saluti di Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, interverranno S.E. mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona, Antonio Dionisio, presidente Banco Alimentare dell’Abruzzo, Dora Bendotti, assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano, Elio Vicchiarello, coordinatore della Colletta Alimentare nel territorio, e Federico Bassi, coordinatore nazionale della Colletta Alimentare. Modera la giornalista Gioia Salvatore.