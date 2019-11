Giornata regionale del ringraziamento, la 69^ edizione si celebra a Trivento

TRIVENTO. Sarà la splendida cattedrale di Trivento, intitolata ai Santi Nazario Celso e Vittore, a fare da cornice alla 69ma giornata regionale del Ringraziamento che Coldiretti Molise celebrerà domenica 1 dicembre. Ad officiare la santa messa sarà Claudio Palumbo, vescovo di Trivento e don Vittorio Perrella, assistente ecclesiastico della Coldiretti Molise. Il tema della giornata che la Cei ha voluto offrire quest’anno alla riflessione dei fedeli è di straordinaria attualità: “… Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”. Un tema di ampio respiro che, partendo dall’associazione del pane con l’Eucarestia (Pane del Cielo), passa all’importanza del lavoro per il sostentamento di ciascuno e dunque il doveroso rispetto della terra e la difesa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed equa remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzione per chi la lavora”.

“Quando manca il lavoro – si legge nel messaggio della Cei – è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova esposti ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa così anche simbolo della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Nella preghiera cristiana del Padre nostro – sottolineano i vescovi – chiediamo a Dio di darci ‘il nostro pane quotidiano’: una richiesta che ciascuno non fa solo per sé, ma per tutti. Se si chiede il pane, lo si chiede per ogni uomo”. Nel corso della celebrazione un momento importante sarà rappresentato dall’offertorio, durante il quale verranno portati all’altare i frutti della terra. Al termine della funzione religiosa monsignor Palumbo benedirà i mezzi agricoli ed a seguire ci sarà un agribuffet di prodotti enogastronomici offerto da aziende locali ed aderenti a Campagna Amica.