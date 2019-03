Giornata regionale dello Sport, la Pallavolo Agnone miglior team maschile dell’anno

CAMPOBASSO – Miglior team sportivo in campo maschile per la stagione 2018. Con questa motivazione la Pallavolo Agnone è stata premiata in occasione della VI edizione della “Giornata dello Sport Regione Molise” andata in scena ieri sera all’auditorium della Gil a Campobasso.

Il premio, un Ercole Sannita, è stato consegnato dal sindaco di Campobasso, Antonio Battista al coach Mariano Maniscalco intervenuto alla manifestazione insieme ad alcuni suoi ragazzi protagonisti dello scorso campionato. Tra gli altri presenti anche il team manager del sodalizio altomolisano, Costantino Pierdomenico e lo sponsor il Caseificio Di Nucci.

In campo femminile premiata la squadra di basket della Magnolia Campbasso. Alla kermesse hanno preso parte campioni del calibro di Massimiliano Rosolino, Pino Maddaloni, Mara Santangelo e Aldair. (foto Stefano Saliola)