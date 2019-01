Giovane sorpreso con 6 grammi di marijuana in auto, denunciato

Continua incessante la predisposizione di servizi straordinari per il controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale CC di Campobasso, in cui la Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) attua mediante il coordinamento delle pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra Termoli e Campomarino (CB), con vari posti di blocco.

Durante i controlli della scorsa sera, un giovane termolese è stato sorpreso da una pattuglia della Sezione Radiomobile, con 6 grammi di marijuana in auto, pronti all’uso. Il controllo è avvenuto in una via principale di Termoli e l’atteggiamento palesato dal giovane all’atto del controllo ha da subito insospettito gli operanti, che dopo un’attenta ispezione del veicolo hanno rinvenuto una piccola bustina di cellophane con all’interno la sostanza stupefacente. Immediato è scattato il ritiro della patente di guida. A carico del 31enne è stata prontamente estesa una perquisizione domiciliare che ha dato esito negativo, poiché i Carabinieri non hanno rinvenuto né altro stupefacente, né tanto meno materiale per il confezionamento e/o bilancini. Il giovane sarà segnalato all’Autorità Prefettizia, quale assuntore di sostanze stupefacente, in relazione alla modica quantità trovata in suo possesso. I controlli disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Termoli proseguiranno in questo fine settimana. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.