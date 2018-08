Giri in mongolfiera, concerti, enogastronomia e tradizione: è il Ferragosto belmontese

BELMONTE DEL SANNIO – Voli in mongolfiera, gonfiabili per bambini, percorsi enogastronomici, rievocazioni di arti e mestieri antichi, musica, concertoni e divertimento per grandi e piccini. E’ l’allettante offerta del Ferragosto belmontese che prende il via il 13 agosto prossimo, lunedì, con una giornata dedicata alle mongolfiere, dalle ore 18 al campo sportivo. Sempre al campo sportivo il giorno 13 i gonfiabili per i bambini, mentre nel centro storico il percorso enogastronomico e la rievocazioni dei mestieri di un tempo, con “Vicoli vissuti” un tuffo nel passato e nella tradizione a cura dell’associazione culturale Musae. Il 15 la festa della Madonna e il 16 la festa di San Rocco, con il concertone dei “Cugini di Campagna” in serata. Il 17 la sagra della porchetta e sangria organizzata dall’associazione Belmonte, appuntamento ormai storico ed imperdibile. A conclusione la giornata del 18 a cura del comitato feste con un raduno delle motozappa e la sfilata itinerante per le strade del paese, mentre a partire dalla mezzanotte lo schiuma party con musica e divertimento per tutti.

«Cinque giorni di feste e divertimento, per grandi e piccini, per valorizzare il nostro territorio e attirare in paese turisti. – spiega l’assessore Dalio Mastrostefano – Ringrazio tutti gli organizzatori, l’associazione Musae e l’associazione Belmonte, e un plauso al comitato feste che sta organizzando da anni eventi di un certo livello, con programmi intensi e adatti a tutti. Buon Ferragosto belmontese».