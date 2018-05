Gite scolastiche, controlli della Stradale sugli autobus impiegati

Si rinnova la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Polizia di Stato che, attraverso la Specialità della Polizia Stradale, garantisce un servizio di controllo, sia prima della partenza che in itinere, sui mezzi di trasporto dedicati ai viaggi d’istruzione.

I controlli, che hanno lo scopo di aumentare i livelli di sicurezza e quindi ridurre il rischio infortuni, si estendono dagli aspetti documentali a quelli volti a verificare la completezza ed efficienza degli equipaggiamenti dei mezzi nonché l’idoneità dei conducenti impiegati in tali delicati servizi.

In tale contesto operativo, equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, ieri mattina hanno proceduto al controllo di ben sei autobus che stavano per dare inizio ai viaggi d’istruzione di due Istituti Comprensivi del capoluogo.

L’assenza di irregolarità riscontrata ha consentito di tranquillizzare studenti e genitori e rendere più serena l’esperienza didattica svolta fuori dalle mura scolastiche.

Diversi genitori hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento agli operatori della Polizia Stradale per l’attività di prevenzione e di rassicurazione svolta.