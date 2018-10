Con l’originale tesi: “Il fumetto Disney come strumento di educazione alla lettura. Proposte per la scuola primaria”, Giulia Donatelli, questa mattina, si è brillantemente laureata (110 e lode) presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Alla neo dottoressa gli auguri più sentiti con l’auspicio di una carriera professionale ricca di soddisfazioni, giungono da parte dei familiari, in particolare dalla cugina Anna, dagli amici e dalla redazione de l’Eco online.