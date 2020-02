Giulietta & Romeo Half Marathon: il questore si congratula con l’abruzzese Daniele D’Onofrio

ISERNIA – Il Questore incontra l’atleta “Fiamme Oro” Daniele D’Onofrio.

Il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha voluto ricevere nel proprio ufficio l’atleta delle “Fiamme Oro” Daniele D’Onofrio per congratularsi personalmente con lui, anche a nome di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della provincia, dei suoi recenti successi sportivi.

Nato a Castel di Sangro (AQ) l’8 ottobre 1993, Daniele si allena in pista proprio ad Isernia e da luglio 2017 è entrato a far parte della grande “famiglia” della Polizia di Stato.

Domenica 16 febbraio a Verona ha conquistato il podio nella “Giulietta & Romeo Half Marathon” e con questa vittoria si è aggiudicato l’accesso ai campionati mondiali ed europei di mezza maratona. Dopo aver trascorso un periodo in Kenia per allenarsi in altura, al rientro dalla città scaligera, l’atleta ha effettuato una breve sosta in Questura dove il Questore Pellicone e i suoi collaboratori si sono complimentati con lui. A Daniele un grande “in bocca al lupo” per le sue prossime sfide.