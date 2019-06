Gli acquerelli realizzati dagli alunni di Carunchio esposti in mostra nel North Carolina

CARUNCHIO – Anche gli acquerelli realizzati dagli alunni della Scuola Primaria di Carunchio saranno in esposizione, a fine giugno 2019, presso il Saluda Center di Saluda, North Carolina, all’interno della manifestazione “Sister City Watercolor Show”.

Continua così la collaborazione, ormai biennale, tra la Scuola Primaria di Carunchio e la Elementary School di Saluda, collaborazione che ha già visto gli alunni di entrambe le scuole impegnati in attività anche in occasione del Natale, con scambi di video, foto e pensieri liberi.

Gli acquerelli, che hanno come tema centrale CARUNCHIO: l’arte, la flora e la fauna, le tradizioni, insomma, tutto ciò che caratterizza il luogo in cui gli alunni vivono, saranno in mostra assieme a 12 grandi dipinti dell’artista di origine italiana Renato Moncini, dipinti che, nell’occasione, verranno venduti per raccogliere fondi da destinare alle scuole di Saluda.

Orgogliosi di questa importante opportunità, gli alunni non vedono l’ora di ammirare le loro “opere d’arte” affiancate a quelle di un pittore famoso.

Gli alunni di classe 5^: Martina, Manuel, Matteo