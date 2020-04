Gli Alpini di contrada Colletrimarino inondano Castiglione con mille mascherine

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Il gruppo Alpini Contrada Colletrimarino di Castiglione Messer Marino ha fatto richiesta, nei giorni scorsi, alla ditta CALZEDONIA SPA – di Dossobuono di Villafranca (VR), di mille mascherine per emergenza Covid 19. Alla chiamata degli Alpini è seguito, prontamente, l’invio delle mascherine da parte dell’azienda. Le stesse sono state distribuite prioritariamente alle due strutture per anziani del paese, alla postazione del 118, al distretto danitario di base, alla caserma Carabinieri, al Comune, all’ufficio postale, alla banca ed alle attività commerciali come panifici, macellerie, alimentari.