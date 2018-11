Gli alunni di Belmonte ricordano i caduti delle Guerre mondiali

BELMONTE DEL SANNIO – «Nella giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, nel giorno del ricordo per la fine della prima Guerra mondiale, questa mattina nella chiesa parrocchiale si è celebrata la santa messa e si è deposta una corona nel ricordo dei soldati caduti in guerra. Un grade plauso va fatto agli alunni della scuola elementare di Belmonte per la proclamazione delle poesie e dell’inno nazionale».

E’ il racconto dell’assessore Dalio Mastrostefano della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che si è celebrata oggi a Belmonte del Sanni con la partecipazione straordinaria degli alunni delle scuole elementari del paese.