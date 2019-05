Gli alunni di Carovilli in corsa per Futura Italia-Terni Challenge 2019

CAROVILLI – L’I.C. “Molise Altissimo” di Carovilli è stato selezionato, insieme ad altre 10 scuole secondarie di primo grado, per la partecipazione a “Leonardo Junior Hack” – Terni Challenge 2019, il primo Hackathon nazionale rivolto ai giovani, promosso dal MIUR, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. L’evento si è svolto nella città di Terni dal 22 al 24 maggio rientrando nelle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del MIUR finalizzato a lanciare una strategia di innovazione della scuola italiana nell’era digitale. Nella Città di Terni, trasformata in uno spazio creativo destinato ad accogliere le grandi “bolle” dei laboratori digitali, otto studenti frequentanti la classe II della SSPG di Carovilli (Serena Bucci, Gabriele Berardi, Milena Conti, Chiara Gioiosa, Francesca Gioiosa, Federico Di Iorio, Pierluca Mercolino, Niclo Di Pasquo), sono stati impegnati in una sfida di co-progettazione su temi riguardanti il mondo del lavoro nei prossimi 30 anni. Organizzati in 10 gruppi di lavoro eterogenei, gli studenti carovillesi, insieme ai loro coetanei e sotto la guida di tutors del MIUR, hanno dovuto progettare, con soluzioni, modelli e servizi innovativi, attraverso l’uso del digitale, i luoghi che nel futuro accoglieranno il mondo della cultura, della sanità, della sicurezza. Scuole, università, ospedali, caserme sono stati trasformati, dalla fantasia e dalle competenze digitali degli studenti, in ambienti innovativi pieni di spazi e dispositivi finalizzati ad ottimizzare i servizi a favore delle future generazioni digitali. I lavori sono stati affiancati da interessanti escursioni sul territorio, come quella alle Cascate delle Marmore, da entusiasmanti eventi musicali che hanno consentito l’incontro con l’idolo degli adolescenti, Shade, e diverse band locali. Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha preso parte alla cerimonia conclusiva con cui sono state premiate le migliori squadre, tra cui quella che ha visto la presenza delle studentesse Chiara Gioiosa, al secondo posto, e Serena Bucci, al terzo. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli e l’animatore digitale dell’Istituto prof.ssa Rosalba Carnevale, che hanno affiancato il team studenti studenti in questa strepitosa avventura, insieme a tutta la comunità scolastica dell’I.C. “Molise Altissimo” di Carovilli, si complimentano con i protagonisti per i risultati conseguiti augurando loro di rafforzare la propria competenza digitale ed avere l’opportunità di vivere nuove esperienze formative e laboratoriali, a livello nazionale ed internazionale, come previsto dal Regolamento degli Hackaton.