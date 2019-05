Gli studenti dell’Alberghiero e dell’Industriale sulle orme dei padri Sanniti

AGNONE – Gli alunni dell’Istituto Alberghiero e dell’Istituto tecnico industriale di Agnone sulle orme dei Padri Sanniti. Schiavi di Abruzzo, Pietrabbondante e i territori di Vastogirardi e Capracotta. Per scoprire luoghi e storie che riguardano la Terra dove sono nati. Per stabilire con essa un legame più profondo e contribuire a costruire in loro un più equilibrato senso di appartenenza e identità. Anche per capire, forse, quali sono le risorse che abbiamo da spendere sul piano turistico. Bellezza, storia, racconti epici. Coinvolgere i ragazzi vuol dire lanciare semi al futuro. E’ la scuola che insegna l’amore per la propria storia, per il proprio territorio, per le proprie tradizioni millenarie.