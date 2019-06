Gomme lisce e revisioni, giro di vite della Polizia stradale

Considerato l’incremento dell’attività di trasporto su strade ed autostrade degli ultimi anni, in questi primi sei mesi del 2019, sono stati effettuati dieci servizi , da parte della Sezione Polizia Stradale di Campobasso e del dipendente Distaccamento di Termoli, con l’impiego di “Centri Mobili di Revisione” grazie alla collaborazione di personale della Direzione Generale Territoriale di Bari del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Tali controlli sono stati realizzati nel tratto autostradale molisano dell’A14, precisamente nell’area di servizio “Trigno Est”, comune di Montenero di Bisaccia (CB).

Durante i citati servizi sono stati controllati più di 250 veicoli, condotti da autisti sia italiani che stranieri, sono state riscontrate 160 irregolarità: in alcuni casi per inefficienza o mancanza dei dispositivi (in particolare a causa delle “gomme lisce”), in altri per il mancato rispetto dei tempi di guida e di pausa così come prescritto dalla legge, e, infine, per trasporto di merce abusiva. In totale sono state ritirate 7 patenti e 18 carte di circolazione.

Nell’ambito dell’attività di aggiornamento professionale della Polizia Stradale, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha organizzato, nei giorni 13 e 14 giugno 2019, due giornate formative sulle tematiche inerenti il trasporto nazionale ed internazionale di cose; la prima giornata di formazione avrà un impronta teorica e si svolgerà presso gli Uffici della Sottosezione di Vasto; il giorno 14, invece, l’attività di formazione verrà realizzata in modalità pratica presso l’area di servizio dell’A14 “Trigno Est”, con l’utilizzo del centro Mobile di Revisione della Motorizzazione di Bari.

A svolgere attività di docenza, oltre a personale della Polizia Stradale del Compartimento dell’Aquila e della Sezione di Campobasso, ci sarà personale qualificato della Motorizzazione Civile di Bari.