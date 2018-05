Il governatore D’Alfonso lascia l’Abruzzo, preferisce fare il senatore

(ANSA) – PESCARA, 14 MAG – “Ho fatto anche un intervento, credo, chiaro e chiarificatore in Consiglio Regionale d’Abruzzo e ho precisato che porterò a termine i 4, 5 obiettivi che devo ancora conseguire come Regione e, per far questo, mi servono alcune settimane. Dopo di che faccio l’opzione e questa opzione riguarderà il Senato“. Così il governatore d’Abruzzo Luciano D’Alfonso (eletto senatore con il Pd lo scorso 4 marzo alle Politiche), a Pescara, a margine della conferenza stampa per presentare la firma con i sindaci di 16 Comuni abruzzesi degli atti di concessione per le opere del Masterplan. “Quanto è stato scritto – ha precisato -, e da parte mia è stato detto, era perché si scriveva da Roma che la Legislatura potesse morire prima di nascere. In quel caso, chiaramente, poiché veniva meno la materia del contendere, io restavo decisore e legislatore regionale. Ma poiché mi sembra di capire che sta partendo la Legislatura, io mi dedicherò alla Legislatura Nazionale”.