Il governatore D’Alfonso: «Nel 2018 apriranno tanti cantieri previsti grazie alle risorse della Regione»

Auguri di buon anno a tutti voi.

Che possa essere un anno migliore di quello che sta finendo, un anno in cui fare almeno “+1” rispetto al passato.

Da parte mia, l’impegno a profondere tutta l’energia che Dio mi darà per rendere l’Abruzzo un luogo in cui sia sempre più bello vivere.

Nei prossimi mesi apriranno tanti dei cantieri previsti grazie alle risorse della Regione: sarà l’occasione per migliorare ulteriormente quei dati sull’occupazione che – secondo l’Istat – ci vedono già oltre i livelli pre-crisi.

Metteremo a motore anche i 300 milioni dedicati alla depurazione dei fiumi, per avere terra e mare più puliti.

Che il 2018 sia l’anno della realizzazione dei vostri desideri. Auguri dal cuore.

Luciano D’Alfonso

Governatore d’Abruzzo