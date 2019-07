Il governatore Marsilio: «Ho chiesto ad Autostrade per l’Italia la terza corsia sulla A14»

Marsilio: «Ho chiesto ad Autostrade per l’Italia la terza corsia sull’A14. L’Abruzzo aspetta da troppo tempo di colmare i ritardi infrastrutturali».

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto il direttore del VII Tronco – Pescara, ingegner Gianni Marrone, dell’autostrada A14 (gestita da Autostrade per l’Italia).

Nel corso del colloquio, dopo aver appreso che per il tratto abruzzese «non sono previsti investimenti al di fuori dell’ordinaria manutenzione» e della messa in sicurezza di cavalcavia e viadotti, il presidente Marsilio ha formalizzato la richiesta di «progettare la terza corsia e il generale potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture». Si tratta infatti di un autostrada è realizzata tra gli anni Sessanta e Settanta, che da quasi 50 anni non conosce interventi sostanziali, determinandone l’invecchiamento e l’insufficiente capienza a servizio del territorio.

L’ingegner Marrone ha assicurato che informerà l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, avviando così sull’argomento la necessaria interlocuzione e il confronto istituzionale. La regione Abruzzo e autostrade per l’Italia torneranno a rivedersi per proseguire tale confronto anche sul piano tecnico.