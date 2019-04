Il governatore Marsilio in visita al comando provinciale della Finanza

CHIETI – Il presidente della Giunta regionale,, nel pomeriggio di oggi, si è recato a Chieti, nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, in via del Tricalle, dove ha incontrato il comandante provinciale, Col.Si è trattato di una visita istituzionale che rientra nel quadro dei consolidati rapporti di collaborazione tra il corpo militare della Guardia di Finanza e la Regione. Incontro cordiale che fa seguito alla giornata del 6 aprile scorso, quando, in occasione del decennale del sisma dell’Aquila, il presidente Marsilio ha partecipato a L’Aquila, alla Scuola Sovrintendenti e Ispettori della Guardia di Finanza, alla commemorazione delle vittime del terremoto insieme al generalecomandante generale del corpo. Anche al comandante Fiore, Marsilio ha ribadito la gratitudine degli abruzzesi per l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza in occasione del sisma e per le attività quotidianamente svolge a tutela dei cittadini come forza di polizia.