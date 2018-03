Greco (M5S): «Deleghe in giunta sulla base delle competenze» e annuncia qualche assessore esterno.

Il candidato governatore del Movimento 5 Stelle, l’agnonese Andrea Greco, lo ha dichiarato nel corso della trasmissione teelvisiva “Verità” in onda su Trsp.

Nel caso di vittoria del Movimento 5 Stelle alle prossime regionali del Molise «non ci sarà un uomo solo al comando. – ha spiegato Greco – Ognuno dei consiglieri regionali avrà un ruolo, avranno delle deleghe specifiche. – aggiungendo poi – Le cariche in Giunta devono essere assegnate sulle competenze dei singoli e non sulla base dei voti presi come si è fatto fino ad oggi e in particolare negli ultimi cinque anni. Con noi gli assessorati saranno assegnati in base alle competenze specifiche. Chiaramente non escludiamo di ricorrere anche a risorse esterne, ma sempre sulla base delle competenze non come si è fatto fino ad oggi, come ad esempio con Pierpaolo Nagni che è stato inserito in giunta solo per ringraziare l’Idv».