Greco (M5s): “Dieci punti per cambiare il Molise. Riequilibrio tra sanità pubblica e privata la priorità”

AGNONE – Cambiare il Molise con punti. Lo sostiene il candidato presidente del M5s, Andrea Greco. “Abbiamo pronto un programma articolato che farà leva su dieci punti salienti che saranno presentati ufficialmente a stampa ed elettori tra martedì e giovedì prossimo”. La sanità resta il cavallo di battaglia del MoVimento. “Il nostro primo compito sarà quello di riequilibrare la sanità pubblica a quella privata con l’assegnazione di posti letto, risorse e personale. Il tutto per consentire ai cittadini molisani di poter usufruire di una rete efficiente di emergenza-urgenza, ospedaliera e territoriale. Basta dire che oggi in alcune zone della regione non sono garantiti neppure i Lea (Livelli essenziali di assistenza)”. In seguito Greco cita il caso di Nicola Iavicoli fino a pochi anni fa primario del reparto di Chirurgia del San Francesco Caracciolo di Agnone. “Lo ha mandato in prepensionamento nonostante la sua volontà di rimanere e lavorare gratis. Ad Agnone garantiva mille interventi l’anno di cui la stragrande maggioranza effettuati su pazienti di fuori regione. Oggi continua a lavorare in una città del Lazio con il Molise che ha perso un professionista nonché mobilità attiva”.