Greco si fa beffe del governatore Toma: «Oggi inauguriamo il nulla, come fa la maggioranza»

AGNONE – «Oggi inauguriamo il nulla». E’ il post provocatorio del consigliere regionale agnonese Andrea Greco che fa il verso, insieme ai colleghi Angelo Primiani e Fabio De Chirico, al governatore Donato Toma e a tutta la maggioranza che guida la Regione.

Scrive Greco: «Sembrerà una barzelletta, ma è la realtà alla quale tutti noi siamo sottoposti ogni giorno da Toma e la sua maggioranza. Ieri, ad esempio, hanno inaugurato i lavori alla tratta ferroviaria Roccaravindola-Campobasso: ormai non si inaugurano più le opere una volta terminate, no. L’obiettivo è creare effetti speciali e fumo negli occhi costruendo notizie sull’inizio di lavori che, se tutto va bene, termineranno nel 2023. L’elettrificazione del primo tronco è stata approvata durante la scorsa legislatura, quindi nulla è imputabile a loro, se non la smania di volersi prendere il merito e voler inaugurare “cose”».

E la stoccata finale: «La prossima volta risparmiaremo anche sul nastro e taglieremo direttamente l’aria. Imbarazzante».