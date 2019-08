Guardia di Finanza: il colonnello Emiliano Sessa è il nuovo comandante

Cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Chieti.

Questa mattina, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Serafino Fiore, ha avuto luogo presso la Caserma “Fin. C.V.M. Mario Tacconelli” la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Gruppo tra il Ten. Col. Giuseppe Pastorelli – cedente – ed il Ten. Col. Emiliano Sessa – subentrante -.

IL Ten. Col. Giuseppe Pastorelli, che aveva finora retto in sede vacante anche il Gruppo, permarrà nel solo incarico di Comandante del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Chieti.

Il nuovo Comandante del Gruppo è originario di Caserta, ha una laurea in Economia e Commercio e possiede una vasta esperienza professionale maturata prevalentemente in incarichi di notevole spessore operativo, sia presso i reparti territoriali che nella componente speciale del Corpo, in particolare quella dedicata al contrasto della criminalità organizzata.

Legnano, Brescia, Reggio Emilia, Palermo e Viterbo sono state le sue precedenti sedi di impiego dove ha conseguito apprezzamenti e riconoscimenti per i lusinghieri risultati di servizio ottenuti.

Il nuovo Comandante del Gruppo di Chieti avrà prevalentemente il compito di coordinare l’attività operativa dei quattro reparti territoriali che coprono l’intera provincia teatina.

Con l’arrivo del Tenente Colonnello Sessa si completa la schiera degli ufficiali inquadrati nella linea operativa del Comando Provinciale di Chieti, a disposizione del Colonnello Serafino Fiore che, nella cerimonia odierna, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno e la dedizione che tutte le Fiamme Gialle teatine stanno esprimendo come testimoniato dalle importanti operazioni di servizio portate a termine in questi primi 8 mesi del 2019.