Guardia di Finanza in festa per la ricorrenza del patrono San Matteo

Nella mattinata odierna, presso la Cattedrale di Campobasso, con una solenne funzione religiosa, è stata celebrata la ricorrenza di San Matteo,

apostolo ed evangelista, che venne proclamato Patrono della Guardia di Finanza da Papa Pio XI con “Breve Pontificio” il 10 aprile 1934.

La Santa Messa è stata officiata da S.E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, alla presenza

delle massime Autorità civili e militari della Regione ed ha visto la partecipazione di una numerosa rappresentanza di Ufficiali e militari in forza ai Reparti molisani nonché di Fiamme Gialle in congedo.

In concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono, la Guardia di Finanza celebra anche la “giornata della memoria” per ricordare i militari del Corpo che si sono sacrificati nell’adempimento del dovere.

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati, alla presenza dei familiari, il Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, barbaramente ucciso nell’aeroporto di Fiumicino il 17 dicembre 1973 nel tentativo di opporsi ad un commando terroristico, a cui è intitolata la caserma del Comando Regionale e degli altri Reparti alla sede di Campobasso, ed il Vice Brigadiere Antonello Amore, deceduto a Taurianova (RC) il 31 maggio 1991 nel corso di un’operazione di servizio, a cui è intitolata la Caserma sede della Tenenza di Larino.

Analogo evento nella splendida cornice della Cattedrale di San Pietro Apostolo di Isernia, dove il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha celebrato, oggi, la ricorrenza di San Matteo. La funzione religiosa è stata officiata da S.E. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro. Alla cerimonia sono intervenuti il Prefetto, Fernando Guida, e le massime autorità istituzionali civili, militari e religiose del capoluogo, unitamente ad una folta rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado, in servizio nella Provincia di Isernia ed in congedo. Al termine del rito religioso, il Comandante Provinciale – Col. Vito Simeone ha rivolto un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento a tutto il personale.