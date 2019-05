Guardie giurate all’estero: mercato di 250 miliardi di dollari, presentata la proposta di legge

ROMA – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa organizzata dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e da Assiv di presentazione della proposta di legge sull’impiego delle guardie giurate all’estero. Hanno partecipato il presidente del gruppo di Fd’I Francesco Lollobrigida, la presidente di Assiv, Maria Cristina Urbano, nonché i deputati Emanuele Prisco, Salvatore Deidda e Wanda Ferro. L’on. Lollobrigida si è impegnato affinché tale proposta di legge possa essere incardinata al più presto in commissione, quindi in aula, ribadendo che Fratelli d’Italia ritiene prioritario il tema, nell’ambito della più ampia materia della sicurezza. La dott.ssa Urbano ha colto l’occasione per sottolineare la bontà dell’iniziativa legislativa, che aprirebbe alle aziende italiane un mercato di 250 miliardi di dollari, dal quale sono oggi escluse, e per ringraziare il gruppo di Fd’I per la vicinanza alle istanze degli istituti di vigilanza privata. Gli onn. Deidda e Prisco si sono impegnati in prima persona, per le commissioni di competenza, affinché nei prossimi mesi possa iniziare la discussione di una pdl che aprirebbe uno sbocco lavorativo anche per i militari in ferma breve in uscita dalle forze armate. L’on. Ferro ha ricordato come le gpg siano già impegnate egregiamente nel servizio di antipirateria e come quindi il loro impiego all’estero non possa che essere in continuità con tale best practice.