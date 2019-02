Guasto tecnico a Castelguidone, mezzo paese senza telefono

CASTELGUIDONE – Mezzo paese con gli apparecchi telefonici isolati. Famiglie, persone anziane e anche uno studio medico senza telefono da oltre una settimana. Succede a Castelguidone, nell’Alto Vastese, non in Albania e nel 2019, non nel secondo dopoguerra. A causa di un non meglio precisato «guasto tecnico», così ripete genericamente e noiosamente l’omino o la fanciulla di turno del call center al numero 187, decine e decine di utenze telefoniche di rete fissa in paese sono isolate. Non da uno o due giorni, ma da oltre una settimana. A farne le spese sono ovviamente le persone anziane e sole, che magari non sanno usare il telefono cellulare e fanno affidamento al vecchio e caro telefono di rete fissa. Un servizio profumatamente pagato, tra l’altro. Anche perché la ricezione dei cellulari non è delle migliori, per usare un eufemismo, a Castelguidone come nel resto dell’entroterra del Vastese. E dunque la funzionalità della rete fissa diventa non un lusso, ma un vero e proprio servizio, una necessità nell’Alto Vastese. Nonostante le ripetute segnalazioni e le lagnanze dell’utenza, il potente ed efficiente gestore telefonico monopolista non è ancora stato in grado di risolvere il problema a distanza di una settimana dalle prime comunicazioni dei guasti. L’Albania al confronto è un paese super evoluto.