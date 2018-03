Nella scorsa notte i militari della Aliquota Radiomobile nel corso di un controllo alla circolazione stradale hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un isernino di 47 anni: a seguito di test gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per la guida, pertanto oltre alla denuncia si è proceduto al sequestro del veicolo.