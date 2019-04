Guida senza patente e completamente ubriaco, esce fuori strada: bulgaro denunciato

Personale della Squadra Volante di Termoli è intervenuto nei pressi del Centro Commerciale “Il Punto” per un rocambolesco incidente stradale provocato da un cittadino bulgaro. Nello specifico l’uomo, nel percorrere via Corsica ad elevata velocità, ha perso il controllo della propria auto, uscendo fuori strada. Il personale della Polizia di Stato, oltre ad effettuare prontamente i rilievi del sinistro stradale, ha sottoposto nell’immediatezza l’automobilista ad accertamenti etilometrici, grazie ai quali è emerso che lo stesso presentava un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito dalla legge. E’ risultato, inoltre, che l’uomo non era titolare di patente di guida, in quanto mai conseguita. Il bulgaro, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza, oltre a ricevere numerose contestazioni per violazioni al Codice della Strada. L’autovettura in questione, sprovvista anche di copertura assicurativa, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.