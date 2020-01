Guida ubriaco e con la patente sospesa, sequestro auto e maxi sanzione per un molisano

I militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio, in due distinte attività hanno rispettivamente: sanzionato amministrativamente, un giovane del posto sorpreso alla guida di un’auto, nonostante gli fosse stata ritirata e sospesa la patente, per guida in stato di ebrezza alcolica, comminandogli una sanzione ammnistrativa che va da un minimo di € 2.050 ad un massimo di € 8.202 e sottoponendo a fermo amministrativo l’autovettura, risultata di proprietà di un familiare; sanzionato amministrativamente e segnalato ai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise sede di Isernia, un 60 enne residente in un piccolo comune della provincia, che trasportava all’interno della cella refrigerante di un autocarro, in condizioni di assoluta inadeguatezza, 60 conigli vivi di taglia gigante, provenienti da un’azienda agricola del beneventano e destinati ad un’azienda della zona.