Halloween: no grazie, Schiavi sceglie la tradizione con le “Casette degli angeli”

SCHIAVI DI ABRUZZO – Schiavi di Abruzzo snobba l’evento più “spaventoso” dell’anno, la pacchianata di Halloween, puntando su una tradizione decisamente più locale e italiana. Nei giorni scorsi, infatti, i bambini del posto, aiutati dalle mamme e dai papà, hanno realizzato delle casette in legno, pietra, mattoni e altri materiali di risulta, che nel pomeriggio di oggi saranno posizionate lungo la scalinata della villa comunale “La Rotonda” in omaggio ai defunti. All’interno delle casette saranno poi inseriti dei lumini, per celebrare il culto dei cari estinti, al posto di quello pagano di Halloween appunto. L’appuntamento, organizzato dal centro italico Safinim in collaborazione con l’amministrazione comunale, è per oggi pomeriggio alle ore 17 nei pressi della Rotonda per la posa delle “Casette degli Angeli” e l’accensione dei lumini per i cari defunti.