Hashish, 21enne denunciato per detenzione e spaccio

Un 21enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel tardo pomeriggio di sabato, personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia ha denunciato in stato di libertà un 21enne, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria, gli agenti hanno notato un giovane, sotto la pensilina del terminal dei bus, confabulare con tre ragazzi in modo sospetto.

Effettuato immediatamente un secondo passaggio, si sono avvicinati al giovane, nel frattempo rimasto solo, che ha tentato di nascondere una busta da spedizioni, gettandola alle sue spalle.

Con prontezza, gli operatori hanno fermato il giovane e recuperato la busta, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi involucri di cellophane, contenenti altrettante stecchette di sostanza solida di colore marrone poi risultata essere stupefacente del tipo hashish, pronti per essere spacciati, per un peso totale di oltre 21 grammi.

Gli agenti hanno accompagnato il ragazzo in Questura per gli ulteriori accertamenti: il giovane risulta sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Isernia e di presentazione alla polizia giudiziaria, perché già arrestato qualche mese fa per lo stesso reato.