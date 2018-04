Hashish e cocaina nascosti in auto, coppia di molisani in manette

Durante un posto di controllo sulla SS 17 svolto da personale della Sezione Polizia Stradale è stato fermato un veicolo con due persone a bordo, un uomo ed una donna della provincia pentra. Già al primo contatto con gli occupanti, gli operatori notavano una ritrosia.

All’esito della verifica, l’auto è risultata marciare priva della prevista copertura assicurativa, ed alla contestazione della violazione al Codice della Strada, l’insofferenza degli occupanti si acuiva ingiustificatamente, tanto che è stato richiesto ausilio a personale della Squadra Mobile.

Giunti sul posto immediatamente gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato nei due soggetti una particolare agitazione, quasi a voler nascondere qualcosa. Inoltre, ascoltati separatamente hanno fornito indicazioni contrastanti circa il luogo di provenienza. L’uomo e la donna, quindi, sono stati invitati presso gli uffici della Questura per essere sottoposti ad un controllo più approfondito. Entrambi i soggetti sono stati quindi sottoposti ad una perquisizione che ha consentito di rinvenire due involucri voluminosi contenenti sostanza stupefacente, numerose banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

La sostanza stupefacente, dalle prime analisi chimiche è risultata del tipo Hashish e cocaina. La prima, divisa in due panetti per un peso complessivo di circa 200 gr e la seconda in un unico pezzo avvolto da cellophane trasparente per un peso complessivo di circa 21 gr. All’esito delle perquisizioni tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e i due soggetti sono stati tratti in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all’art. 110 c.p. e art 73 DPR 309/90.