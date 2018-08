Hashish e coltello in tasca, denunciato giovane di Agnone

Sorpreso nel centro storico, armato di un coltello a serramanico ed in possesso di hashish. Giovane denunciato dai Carabinieri.

Ad Agnone, nei pressi del centro storico, un giovane del luogo, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, armato di un coltello a serramanico, di genere vietato, ed in possesso di un involucro contenente dosi di hashish. Nei confronti del giovane è scattato subito il sequestro dell’arma e della droga rinvenuta. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito è stato denunciato per porto abusivo di armi e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Indagini sono tuttora in corso per accertare il motivo per il quale il giovane girasse armato e a chi fossero destinate le dosi di hashish.