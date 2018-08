Hashish e marijuana al concerto del teatro sannitico, denunciati due giovani a Pietrabbondante

PIETRABBONDANTE – Sorpresi all’interno del teatro Sannitico in possesso di hashish e marijuana. Due giovani finiscono nei guai durante un controllo dei Carabinieri.

A Pietrabbondante, durante il concerto della cover dei Pink Floyd, tenutosi nella scorsa serata all’interno del teatro sannitico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone, hanno fermato due giovani vacanzieri, poco più che 20enni, rispettivamente in possesso di dosi di hashish e marijuana. Le dosi sono state sottoposte a sequestro mentre i due dovranno rispondere di detenzione illegale di stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare il canale di rifornimento della droga rinvenuta.