Hashish e marijuana davanti ai locali notturni, segnalati quattro giovani abruzzesi

LANCIANO – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano, costantemente impiegati in servizi di controllo opportunamente predisposti sul territorio e finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza sulle strade, i Carabinieri, coordinati dal Capitano Vincenzo Orlando, stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che negli ultimi giorni hanno portato alla denuncia di sei persone, al ritiro di altrettanti patenti di guida, alla segnalazione di quattro giovani quali assuntori di stupefacenti . I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, diretti dal Comandante Tenente Giuseppe Nestola, hanno sorpreso, in più occasioni, sei persone, 5 uomini ed una donna, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, tutti positivi all’alcoltest. Individuati alla guida dei rispettivi veicoli, gli stessi sono risultati in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Per tutti è quindi immediatamente scattata la denuncia in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Lanciano nonché il sequestro dei veicoli ed il ritiro delle patenti di guida. Nell’ambito dei medesimi controlli, effettuati anche nei pressi di alcuni esercizi pubblici con apertura notturna, sono stati individuati quattro giovani, di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, che a seguito di perquisizioni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. La droga è stata sequestrata. Durante i servizi svolti, i carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni personali, identificando 96 persone e controllando 80 autoveicoli. Sono state anche controllate anche diverse persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, nonché elevate 15 contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per l’incolumità pubblica.