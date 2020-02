Hashish e marijuana, segnalate tre persone. Un denunciato perché rifiuta l’alcoltest

CASTEL DI SANGRO – I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro proseguono le attività di controllo nelle località sciistiche del territorio.

Nella giornata di domenica i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, teso a garantire le massime di condizioni di sicurezza e legalità nelle località turistiche del territorio. Le verifiche di polizia, svolte con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Cinofili, hanno visto i militari impegnati nell’arco di tutta la giornata in specifici servizi volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori lungo le principali arterie stradali, nei pressi dei parcheggi e delle aree di accesso agli impianti di risalita. Nel medesimo contesto, lungo le piste e gli impianti di risalita sono stati altresì intensificati i servizi di vigilanza e soccorso effettuati dai Carabinieri Sciatori delle Stazioni di Roccaraso e Pescocostanzo, che hanno portato all’esecuzione di ventuno interventi di soccorso in favore di sciatori coinvolti in incidenti. Particolare attenzione è stata posta nell’attività antidroga e negli accertamenti eseguiti con l’etilometro per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte degli automobilisti. Sottoposti a controlli amministrativi diversi esercizi commerciali (bar, ristoranti, baite) per la verifica del rispetto della normativa sul lavoro. Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo n. 121 persone e n. 56 veicoli, elevate n. 5 contravvenzioni al Codice della strada per un importo complessivo di € 7.552, con un automezzo sequestrato, una patente di guida ritirata, quattro persone segnalate alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti, con il sequestro di gr. 10 di sostanza stupefacente (7 di hashish e 3 di marijuana). Una persona è stata deferita in stato di libertà per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcoltest (art.186 comma 7 del C.d.S.) ed una scuola di sci è stata sanzionata per irregolarità nella gestione delle acquee reflue (d.lgs. 152/06) per un importo di € 1.200,00.

I servizi di controllo suddetti saranno ripetuti anche nelle prossime settimane al fine di assicurare tranquillità e sicurezza ai numerosi turisti presenti ed alle popolazioni dei comuni interessati.