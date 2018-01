Hashish e marijuana, segnalati sei giovani a Pescopennataro

Pescopennataro (IS): Blitz antidroga dei Carabinieri, sei giovani nei guai, sotto sequestro hashish e marijuana.

Nel corso del fine settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di Agnone hanno condotto una operazione mirata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. I controlli hanno interessato tutti i Comuni della giurisdizione di competenza e per sei giovani di Agnone, è scattata una segnalazione per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio i fatti sono avvenuti nel Comune di Pescopennataro dove ad incuriosire i Carabinieri della Stazione di Capracotta ed a far scattare il successivo controllo, sono state alcune luci accese all’interno di un’abitazione che i militari sapevano disabitata e la presenza di diversi veicoli parcheggiati all’esterno. Così i militari hanno deciso di fare irruzione sorprendendo sei giovani, intenti a consumare sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, in parte ancora presenti sul tavolo insieme a diverse cartine ed a un “grinder” per macinare la sostanza. La droga è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale rinvenuto. Per i possessori dei veicoli è scattato anche il ritiro della patente di guida.