Hashish per uso personale, segnalato un molisano

Nella serata di ieri numerose pattuglie dei Carabinieri supportati anche da militari e cinofili della Guardia di Finanza hanno effettuato, per alcune ore, molteplici controlli di persone ed esercizi pubblici nel centro storico di questo Capoluogo.

Il servizio, finalizzato al contrasto dell’uso ed abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, soprattutto nella movida che caratterizza il week end campobassano, si è concentrato anche nella Via Dei Ferrari ed in Piazza San Leonardo, luoghi di ritrovo di numerosi giovani.

Durante il servizio sono state controllate circa 50 persone presenti fuori e dentro i locali, 10 esercizi pubblici tra cui bar, pub e ristoranti, verificando anche le autorizzazioni dei gestori ed il corretto volume della musica.

All’esito dei controlli mediante anche l’utilizzo dei cani antidroga è stato segnalato alla competente Prefettura un giovane perché trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish per uso personale.

I controlli avviati ieri, oltre che nell’ordinarietà dei servizi svolti, tendono anche a garantire il giusto decoro e rispetto delle regole che le persone che legittimamente vogliono trascorrere una serata in compagnia devono però mantenere nei confronti degli altri cittadini e della città.