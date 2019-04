Honeywell, passi avanti per la reindustrializzazione

ATESSA – Passi avanti per la reindustrializzazione del sito di Atessa ex Honeywell.

Il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, insieme all’assessore al Lavoro Piero Fioretti e all’assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, ha ricevuto oggi pomeriggio l’amministratore delegato di Baomarc Spa, Andrea Mazzesi, accompagnato dal direttore delle risorse umane Salvatore Del Core.

Nell’occasione sono stati riallacciati gli accordi contrattuali e in attesa che le parti private, Baomarc Spa e Honeywell definiscano la piena presa in carico da parte di Baomarc Spa dell’impianto di Atessa, è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di dare continuità agli impegni già assunti anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, e di dare il massimo impulso alla definizione positiva della vicenda.

Prossimamente la Regione Abruzzo, attraverso gli assessori competenti, incontrerà in sede tecnica l’azienda per proseguire la definizione del programma.